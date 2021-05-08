«Сегодня был выбор из игроков»: Олич объяснил победу над «Краснодаром» в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич подвёл итоги матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Краснодаром», в котором армейцы сумели обыграть команду Виктора Гончаренко 3:1, хотя по ходу игры проигрывали в счете.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Очень доволен игрой на протяжении всего матча, кроме отрезка до гола в наши ворота. Большая разница в сегодняшней игре и в других играх — дело в скамейке. Раньше у нас было практически только 11 игроков. Тяжело играть без замен. А сегодня у нас был большой выбор игроков. Те, кто вышли на замену, сделали разницу. Это главная причина», — сказал Олич после матча.

Виктор Классон открыл счет в матче на 27-й минуте. На 32-й минуте Чидера Эджуке сравнял счет. На 56-й минуте Федор Чалов вывел ЦСКА вперед. На 69-й минуте Марио Фкрнандес установил окончательный счет в матче.

ЦСКА в 29 матчах набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Краснодара» 38 очков и 11-е место в таблице.

Ранее Виктор Гончаренко прокомментировал поражение «Краснодара» в принципиальном матче с ЦСКА.