«Он спит с девушками-бойцами лиги»: тренер экс-бойца UFC выдвинул обвинения против Уайта

Тренер бывшего бойца UFC Диего Санчеса Джошуа Фабиа высказался о президенте организации Дане Уайте. Как утверждает Фабиа, Уайт спит с девушками-бойцами промоушена и требует очистить организацию от грязи.

«Почему никто не говорит о происходящем? Дана Уайт спит с девушками-бойцами лиги. Пусть говорят о том, с кем у него были связи! А со сколькими девушками-бойцами переспал Шон Шелби? Все это правда. Давайте просто говорить честно. В промоушене слишком много грязи. Если никто об этом не хочет говорить, у меня есть видео с доказательствами», — цитирует тренера BJPenn.

Недавно Санчес был отчислен из UFC, после этого и Фабиа, и его подопечный выразили недовольство лигой.

Санчес должен был подраться с Дональдом Серроне на турнире UFC 9 мая, однако сперва стало известно, что боец снимается с поединка, а позже появились первые сообщения о его увольнении.

«Каким-то образом этот подонок проник в жизнь Диего и контролирует его. Видели видео, где он бегает за парнями в октагоне с ножом? Да это, черт возьми, безумие. Он подходит к комиссии и говорит им, что обучил Диего «касанию смерти». Но на этом не конец – теперь он приходит на встречу с комментаторами и рассказывает им, что нужно говорить. Этот парень сумасшедший, он захватил контроль над жизнью Диего. Я просто хочу, чтобы у Диего все было хорошо», — прокомментировал ситуацию Дана Уайт в интервью Yahoo! Sports.

Ранее сообщалось, что президент UFC Дана Уайт восхитился победой Усмана над Масвидалем.