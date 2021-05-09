Мексиканец Сауль Альварес объединил три титула чемпиона мира

Чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес провел поединок против обладателя титула WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерса на вечере бокса, который состоялся в ночь на 9 мая в Арлингтоне (штат Техас, США).

Поединок, который стал главным событием вечера, завершился победой Альвареса техническим нокаутом — его соперник принял решение отказаться от продолжения боя после девятого раунда из-за того, что получил серьезную травму глаза.

Мексиканский боксер таким образом защитил титулы WBC и WBA, а также забрал себе титул WBO, который принадлежал Сондерсу. Теперь на счету Альвареса 56 побед, одно поражение и две ничьи.

В других боях чемпион WBO в первом наилегчайшем весе Элвин Сото защитил пояс, отправив в нокаут Катсунари Такаяму в девятом раунде, а Сулейман Сиссоко одолел Кирона Конвея раздельным решением судей — 97-92, 93-96, 95-94.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко победил Марсио Сантоса на турнире АМС Fight Nights 101. Встреча прошла во Владивостоке и завершилась победой 36-летнего спортсмена единогласным судейским решением: 30-27, 30-27, 30-27.