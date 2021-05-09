Месси не смог забить мадридским командам в чемпионате Испании впервые за 15 лет

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси не смог поразить ворота мадридских команд в нынешнем сезоне чемпионата Испании.

Форвард ни разу не забил в матчах против «Атлетико» и «Реала». В последний раз такое было в сезоне-2005/06.

Ранее сообщалось, что в матче 35-го тура испанской Примеры «Барселона» сыграла вничью с мадридским «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 0:0. В этом поединке Месси имел несколько достаточно опасных моментов, однако поразить ворота соперника ему не удалось.

В нынешнем сезоне аргентинский футболист провел 33 матча за каталонскую команду в чемпионате Испании, всего он забил 28 мячей и отдал 11 результативных передач.

«Атлетико» в 35 матчах набрал 77 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Барселоны» 75 очков и второе место. Мадридский «Реал», у которого 74 очка, находится на третьем месте и в 35-м туре сыграет с «Севильей», у которой 70 очков. В случае победы «сливочные» выйдут на первое место в таблице Примеры.