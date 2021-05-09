На дочь тренера итальянского клуба напали перед решающей игрой Серии B

Неизвестный напал на дочь главного тренера «Пескары» Джанлуки Грассадонии перед важным матчем Серии B (второго по силе дивизиона Италии) с «Салернитаной».

Об этом в своем Facebook рассказала Аннабелла Кастанья, жена Грассадонии.

«После пяти дней прямых угроз нашей семье, случившееся безумие невыносимо. На нашу дочь напали, ее пинали ногами, чтобы ее отец понял — все это из-за футбольного матча», — написала она.

Стоит отметить, что матч между «Пескарой» и «Салернитаной» является очень важным для клуба из Салерно. Победа в нем может вывести «Салернитану» в Серию А — высший дивизион чемпионата Италии. Поединок состоится 10 мая на поле «Пескары», которая не претендует ни на что — команда идет на предпоследнем месте турнирной таблицы, в то время как их соперники расположились на второй позиции.

«Салернитана» осудила нападение на 18-летнюю дочь тренера «Пескары».

Ранее сообщалось, что состоялся первый суд над тренером сборной Уэльса Райаном Гиггзом, который обвиняется в нанесении травм и жестоком обращении к женщине. Отмечается, что валлиец не признал свою вину. Следующее заседание состоится 26 мая.