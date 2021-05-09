«Локомотив» может не получить лицензию от РФС в ближайшие годы

Московский «Локомотив» рискует не получить лицензию от Российского футбольного союза (РФС) в ближайшие годы из-за серьезных финансовых проблем.

Информация об этом появилась в Telegram-канале «Мутко против», источник ссылается на слова генерального директора «Локомотива» Владимира Леонченко. Сообщается, что об этом уже было объявлено совету директоров клуба.

Сообщается, что «железнодорожники» могут закончить 2021 год с убытком в 2 миллиарда 130 миллионов рублей. Это связано с тратами на ремонт инфраструктуры и погашение старых кредитов. Также финансовые проблемы могут возникнуть из-за того, что команда рискует не попасть в Лигу чемпионов.

Из-за таких трудностей команде может быть сложно подписывать новых футболистов, а главной проблемой является риск неполучения лицензии.

Ранее сообщалось, что в Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали результаты проверки Российской премьер-лиги (РПЛ) жалобы «Локомотива» на отношение к болельщикам команды в матче 28-го тура с «Зенитом», в котором питерский клуб выиграл 6:1 и досрочно стал чемпионом России.