«Арсенал» направит письмо в ЭСК РФС по поводу работы судей в матче с «Рубином»

Тульский «Арсенал» намерен направить письмо в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой дать оценку работе арбитра Кирилла Левникова, который был назначен главным судьей на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином», сообщает пресс-служба команды.

На 52-й минуте встречи Левников показал вторую желтую карточку полузащитнику «Арсенала» Сергею Ткачеву, а также назначил пенальти в ворота тульской команды. 11-метровый реализовал Джордже Деспотович. Стоит отметить, что до удаления команда из Тулы вела со счетом 2:0, матч в итоге был проигран со счетом 4:2.

После 29 туров Российской премьер-лиги у «Арсенала» 23 очка, команда занимает 13-е место в турнирной таблице. У «Рубина» в активе 52 очка – команда идет на четвертом месте и продолжает бороться за еврокубки.

Ранее сообщалось, что руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал работу главного арбитра Кирилла Левникова в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».