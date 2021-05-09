Экс-президент «Спартака» высказался об отстранении арбитра Васильева

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об отстранении арбитра Станислава Васильева после допущенной грубой ошибки на матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ротор» — «Ахмат», передает «Спорт-Экспресс».

Васильев, который был главным арбитром поединка, ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте. После матча была начата служебная проверка, до ее окончания судья отстранен от работы на матчах чемпионата России.

«По ходу чемпионата некоторые его решения меня очень удивляли. Его отстранение никаким удивлением для меня не стало. Если у Вилкова были железные основания для отстранения, то у Васильева все на тоненького», — заявил Червиченко.

Встреча «Ротора» и «Ахмата» завершилась победой волгоградской команды со счетом 1:0.

Стоит отметить, что не так давно пожизненно был дисквалифицирован судья, работавший на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), Михаил Вилков.

Ранее сообщалось, что председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц критично высказался об отстранении арбитра Станислава Васильева.