СМИ: Руй Витория ищет жилье в Москве

Бывший главный тренер «Бенфики» Руй Витория близок к заключению контракта с московским «Спартаком», сообщает «Матч ТВ».

Сообщается, что бывший наставник «Бенфики» является основным претендентом на пост главного тренера красно-белых, который сейчас занимает немецкий специалист Доменико Тедеско. Немец, у которого заканчивается контракт с красно-белыми по окончании сезона, уже не раз заявлял, что в клубе не останется.

По информации источника, Витория с помощью спартаковских менеджеров уже ищет себе жилье в Москве, а также разбирает состав столичной команды. При этом ранее директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов не подтвердил информацию о том, что клуб окончательно договорился с тренером Руем Виторией.

После 28 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 53 очка. Столько же у идущего вторым «Локомотива», при этом у красно-белых еще есть матч в запасе.

Ранее сообщалось, что бывший российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников иронично высказался о выборе главного тренера для московской команды.