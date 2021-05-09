Баринов: буду рад поражению «Спартака»

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
УфаЗенит
0:0
закончен
АрсеналРубин
2:4
закончен
Локомотив МДинамо М
0:0
закончен
ЦСКАКраснодар
3:1
закончен
Англия / Премьер-лига
Лидс ЮнайтедТоттенхэм Хотспур
3:1
закончен
Шеффилд ЮнайтедКристал Пэлас
0:2
закончен
Манчестер СитиЧелси
1:2
закончен
ЛиверпульСаутгемптон
2:0
закончен
Испания / Примера
АлавесЛеванте
2:2
закончен
БарселонаАтлетико М
0:0
закончен
КадисУэска
2:1
закончен
Атлетик БОсасуна
2:2
закончен
Олимп ФНЛ
ТомьЕнисей
1:0
закончен
Спартак-2Шинник
4:2
закончен
Крылья СоветовКраснодар-2
6:0
закончен
ИртышОренбург
0:4
закончен
ФакелТорпедо М
0:0
закончен
ЧертановоНижний Новгород
1:3
закончен
ВолгарьАкрон
1:1
закончен
НефтехимикСКА-Хабаровск
3:2
закончен
Динамо-БрянскЧайка
0:1
закончен
АланияВелес
0:0
закончен
БалтикаТекстильщик
3:1
закончен
Франция / Лига 1
НантБордо
3:0
закончен
ЛионЛорьян
4:1
закончен
Италия / Серия А
СпецияНаполи
1:4
закончен
УдинезеБолонья
1:1
закончен
Интер МСампдория
5:1
закончен
ФиорентинаЛацио
2:0
закончен
Германия / Бундеслига
ВердерБайер
0:0
закончен
ВольфсбургУнион
3:0
закончен
ХоффенхаймШальке-04
4:2
закончен
Боруссия ДРБ Лейпциг
3:2
закончен
БаварияБоруссия М
6:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзНью-Йорк Рейнджерс
4:5
закончен
Питтсбург ПингвинзБаффало Сэйбрз
1:0
закончен
Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
5:1
закончен
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
2:1 (ОТ)
закончен
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
5:1
закончен
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
5:4 (ОТ)
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
3:2
закончен
Виннипег ДжетсОттава Сенаторз
2:4
закончен
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
3:1
закончен
Миннесота УайлдАнахайм Дакс
4:3 (ОТ)
закончен
Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
4:3
закончен
Вегас Голден НайтсСент-Луис Блюз
4:1
закончен
Лос-Анджелес КингзКолорадо Эвеланш
2:3
закончен
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
4:5 (ОТ)
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Индиана ПэйсерсВашингтон Уизардс
132:133 (ОТ)
закончен
Филадельфия СиксерсДетройт Пистонс
118:104
закончен
Торонто РэпторсМемфис Гриззлиз
99:109
закончен
Голден Стэйт УорриорзОклахома-Сити Тандер
136:97
закончен
Портленд Трэйл БлэйзерсСан-Антонио Спёрс
124:102
закончен
Юта ДжазХьюстон Рокетс
124:116
закончен
Денвер НаггетсБруклин Нетс
119:125
закончен
Англия / Премьер-лига
ВулверхэмптонБрайтон энд Хоув Альбион
2:1
закончен
Астон ВиллаМанчестер Юнайтед
0:0
1 тайм
Вест Хэм ЮнайтедЭвертон
18:30
АрсеналВест Бромвич Альбион
21:00
Испания / Примера
ХетафеЭйбар
0:0
2 тайм
ВаленсияВальядолид
17:15
ВильярреалСельта
19:30
Реал МадридСевилья
22:00
Италия / Серия А
ДженоаСассуоло
1:2
закончен
ВеронаТорино
0:0
1 тайм
БеневентоКальяри
1:1
1 тайм
ПармаАталанта
0:1
1 тайм
РомаКротоне
19:00
ЮвентусМилан
21:45
Украина / Премьер-лига
МинайВорскла
1:2
закончен
КолосДинамо К
0:3
закончен
ЗаряАлександрия
2:1
закончен
МариупольДесна
4:1
закончен
Шахтёр ДИнгулец
17:00
Днепр-1Рух В
17:00
ЛьвовОлимпик Д
17:00
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенМарсель
1:0
закончен
СтрасбургМонпелье
0:0
1 тайм
НиццаБрест
0:1
1 тайм
МетцНим
0:0
1 тайм
АнжеДижон
1:0
1 тайм
РеймсМонако
18:05
РеннПСЖ
22:00
Германия / Бундеслига
КёльнФрайбург
1:4
закончен
Айнтрахт ФМайнц
16:30
ГертаАрминия
19:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Чикаго БлэкхоуксДаллас Старз
02:00
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
03:00
НБА / регулярный чемпионат
Бостон СелтиксМайами Хит
20:00
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
22:30
Шарлотт ХорнетсНью-Орлеан Пеликанс
02:00
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
02:00
Орландо МэджикМиннесота Тимбервулвз
02:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
03:00
Лос-Анджелес ЛейкерсФиникс Санз
05:00
Сакраменто КингзОклахома-Сити Тандер
05:00
Автоспорт / Формула-1
Гран-при Испании
online
Россия / Премьер-Лига
УралРостов
16:30
Спартак МХимки
19:00
Англия / Премьер-лига
ФулхэмБёрнли
22:00
Испания / Примера
БетисГранада
22:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
02:00
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
02:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
02:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
03:00
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
03:00
Чикаго БлэкхоуксДаллас Старз
03:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
05:00
Вегас Голден НайтсКолорадо Эвеланш
05:00
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксВашингтон Уизардс
02:30
Кливленд КавальерсИндиана Пэйсерс
02:30
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
03:00
Сан-Антонио СпёрсМилуоки Бакс
03:30
Голден Стэйт УорриорзЮта Джаз
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсХьюстон Рокетс
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Баринов: буду рад поражению «Спартака»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мыслями о возможной финансовой стимуляции футболистов «Химок» за матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком», передает «Спорт-Экспресс».

Встреча состоится 10 мая в Москве, на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Ранее, говоря о мотивации команд, бывший президент московской команды Андрей Червиченко не исключил возможности того, что игроки «Химок» получат финансовое вознаграждение за этот поединок.

«Это совершенно законно. Не знаю, будет это или нет. Стимулировать футболистов, чтобы они выиграли — законно. Если стимулировать ради поражения, то это уже договорной матч. Я, как болельщик «Локомотива», буду рад поражению «Спартака». Не имеет значения, будут стимулировать «Химки» или нет», — заявил Баринов.

«Спартак» идет на третьем месте турнирной таблицы, имея в активе 53 очка. Столько же у идущего вторым «Локомотива», при этом у красно-белых еще есть матч в запасе. «Химки» расположились на восьмой строчке, набрав 44 балла.

Ранее сообщалось, что российский актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался по поводу предстоящего матча 29-го тура Российской премьер-лиги между московским «Спартаком» и подмосковными «Химками».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.