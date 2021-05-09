«Спартак» готов отпустить Мирзова за €2 млн

Московский «Спартак» готов отпустить атакующего полузащитника Резиуана Мирзова за €2 млн. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, подмосковные «Химки», за которые на правах аренды в настоящий момент выступает Мирзов, могут выкупить игрока за эту сумму, однако в стане красно-черных до сих пор не уверены, сможет ли клуб потянуть эту сумму.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист провел 17 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

В текущем первенстве страны подопечные Доменико Тедеско занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 53 очка.

Завтра «Спартак» на своем поле примет «Химки». Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Спартак» в предстоящее летнее межсезонье расстанется с двумя игроками.