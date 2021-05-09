Боярский верит в победу «Химок» над «Спартаком» в матче 29-го тура РПЛ

Народный артист России и поклонник петербургского «Зенита» Михаил Боярский высказался в преддверии матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Химками».

По его мнению, подопечные Игоря Черевченко смогут одержать победу и добыть три очка в свой актив.

«Думаю, «Химки» победят «Спартак» безо всяких доплат! Они и так их обыыграют.



Про «Зенит» и «Сочи» тоже многое говорили. Ну, сейчас время поговорить. Пускай и говорят», — заявил Боярский в интервью «СЭ».

В текущем первенстве страны подопечные Доменико Тедеско занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 53 очка.

Завтра «Спартак» на своем поле примет «Химки». Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Спартак» в предстоящее летнее межсезонье расстанется с двумя игроками.