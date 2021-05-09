«Сочи» намерен подписать новый контракт с Джанаевым

Футбольный клуб «Сочи» намерен подписать новый контракт с вратарем Сосланом Джанаевым. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в руководстве клуба считают важной заслугу голкипера в достижении текущих результатов и отмечают его важную роль в установлении правильной атмосферы в коллективе.

Напомним, что Джанаев защищает цвета черноморского клуба с 2019 года.



В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Владимира Федотова набрали 52 очка и перед последним туром занимают пятую строчку в турнирной таблице.

Свой последний матч сезона-2020/21 сочинцы проведут на выезде против «Химок».

Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит».