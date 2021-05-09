Овечкин стал инвестором футбольного клуба «Вашингтон Спирит»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит». Об этом сообщает ESPN.

35-летний россиянин заявил, что на данное решение его сподвигла его мать, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.

«Я поддерживаю всех в этом городе. Мы с женой любим смотреть футбол, американский футбол, бейсбол», — заявил хоккеист.

23 апреля Овечкин получил травму нижней части туловища. Овечкин вернулся на лед в игре против «Рейнджерс», которая состоялась в ночь на 4 мая. Однако в этой встрече он смог сыграть всего одну смену, которая составила в общей сложности 39 секунд, после чего вновь травмировался и не смог продолжить игру.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин впервые в карьере пропустил 11 матчей в сезоне за «Вашингтон».