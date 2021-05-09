К полузащитнику «Спартака» Ташаеву проявляют интерес несколько клубов

К полузащитнику московского «Спартака» Александру Ташаеву проявляют интерес сразу несколько российских клубов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам агента игрока Алана Агузарова, разговор с руководством красно-белых на предмет дальнейших действий будет проведен по окончании текущего чемпионата России.

В данный момент Ташаев выступает за «Спартак-2» в Олимп — Футбольной национальной лиге (Олимп-ФНЛ). В 15 матчах он не забил ни одного мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 53 очка.



Завтра «Спартак» на своем поле примет «Химки». Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Анзор Кавазашвили критично отнесся к вероятному назначению бывшего главного тренера «Бенфики» Руя Витории на пост главного тренера московского «Спартака».