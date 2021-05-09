В «Спартаке» отреагировали на информацию о возможном уходе Бакаева

Директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника Зелимхана Бакаева по окончании сезона в другой клуб.

Специалист заявил, что в настоящее время никаких подвижек в переговорах с московским «Динамо» нет.

«Информация о том, что окончательное соглашение по трансферу будет оформлено до 16 мая, не соответствует действительности», — передает слова Фетисова Sport24.

В текущем первенстве страны подопечные Доменико Тедеско занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 53 очка.

Завтра «Спартак» на своем поле примет «Химки». Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением относительно карьеры нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.