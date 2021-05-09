«Монако» Головина обыграл «Реймс» в матче Лиги 1

В очередном матче 36-го тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Реймс».

Встреча прошла в Реймсе на стадионе «Огюст Делон» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил бельгийский полузащитник Элиот Матацо с передачи нападающего Виссама Бен Йеддера.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин появился на поле на 80-й минуте игры и за отведенное время не сумел отметиться результативными действиями.

После этой победы подопечные Нико Ковача набрали 74 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Франции.

«Реймс» с 42 очками остался на 13-й позиции.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы и бывший главный тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев поделился мнением о выступлении московского ЦСКА.