Газзаев не увидел прогресса у ЦСКА за последние пять лет существования

Депутат Госдумы и бывший главный тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев поделился мнением о выступлении московского ЦСКА. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, за последние пять лет команда не добилась существенного прогресса и не смогла добыть титулы и трофеи, за исключением Суперкубка 2018 года.

Также чиновник призвал дождаться следующего сезона, чтобы здраво оценить работу нового тренерского штаба, пришедшего вместо бригады белорусского специалиста Виктора Гончаренко, ушедшего из клуба в марте этого года.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Ивицы Олича набрали 50 очков и перед последним туром занимают шестое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» готов отпустить атакующего полузащитника Резиуана Мирзова за €2 млн.