Полузащитник «Валенсии» Черышев поучаствовал в разгроме «Вальядолида»

В очередном матче 35-го тура чемпионата Испании «Валенсия» разгромила «Вальядолид».

Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» при пустых трибунах и завершилась крупной победой хозяев со счетом 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Тьерри Коррея и Макси Гомес, оформивший дубль благодаря голам в каждом из таймов.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев смог записать по итогам игры на свой счет одну результативную передачу.

После этой победы левантийский клуб набрал 39 очков и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Вальядолид» с 31 баллом располагается на 17-й позиции в шаге от зоны вылета в Сегунду.



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