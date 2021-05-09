«Вест Бромвич» вылетел из АПЛ

В очередном матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Арсенал» обыграл «Вест Бромвич Альбион».

Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Эмирейтс» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

После этой игры подопечные Сэма Эллардайса официально оформили вылет в Чемпионшип — команда за три тура до конца сезона имеет в активе 26 очков, в то время как у идущего на спасительном 17-м месте «Бернли» 36 очков и одна игра в запасе.

Напомним, что «Вест Бромвич» заработал путевку в высший дивизион чемпионата Англии по итогам прошлого сезона.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

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