Интерес ЦСКА к игроку «Трабзонспора» назвали полной чушью

Али Эгезель, агент полузащитника «Трабзонспора» Абдулкадира Омюра, критично высказался о информации, согласно которой футболистом заинтересовался московский ЦСКА, передает Sport24.

Согласно его заявлению, данная информация не соответствует действительности.

«Это полная чушь и выдумка. Не стоит обращать внимание на эту информацию», — заявил агент.

До этого в СМИ появилась информация, что лондонский «Челси» готов приобрести хавбека за €20 млн, после чего отдать игрока в аренду в российский клуб. В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции Омюр провел 21 матч и забил два мяча.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Ивицы Олича набрали 50 очков и перед последним туром занимают шестое место в турнирной таблице. В заключительном матче сезона армейцы встретятся с московским «Динамо». Матч состоится 16 мая, стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА может усилиться полузащитником турецкого «Трабзонспора» Абдюлькадиром Омюром. Об этом сообщает Fotospor.