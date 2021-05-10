Миранчук высказался о своем голе за «Аталанту»

Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук прокомментировал свой гол за команду. Футболист отличился в матче 35-го тура чемпионата Италии против «Пармы» (5:2).

25-летний хавбек поразил ворота «Пармы», выйдя на замену по ходу второго тайма вместо украинского полузащитника Руслана Малиновского, который тоже сумел отличиться в игре. Этот гол стал для россиянина четвертым в первенстве страны. Помимо этого, в 22 играх Серии А на счету Миранчука одна результативная передача.

«Работаем в выходные как обычно», — написал Миранчук в Instagram.

После этого успеха подопечные Джанпьеро Гасперини набрали 72 очка и закрепились на второй строчке в турнирной таблице Серии А. «Парма» находится в зоне вылета и уже забронировала себе место в Серии В на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что в очередном матче чемпионата Италии «Аталанта» оказалась сильнее «Пармы». Встреча прошла в Парме на стадионе «Эннио Тардини» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 5:2.