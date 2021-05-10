Мазепин объяснил преклонение колена перед стартом Гран-при «Форумлы-1»

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин объяснил, почему преклонил колено перед Грна-при «Формулы-1» в Испании.

Мазепин объяснил свое действие не как поддержку акции Black Lives Matter («Жизни черных важны»), а заявил, что он связан с Днем Победы.

«Я хочу объяснить свои действия перед гонкой. Прошло 76 лет с Дня Победы, и никто этого не забыл. Я преклонил колено в знак уважения Ветеранам и людям причастным к Победе. Спасибо!» — написал гонщик в Instagram.

Примечательно, что ранее Мазепин акцию таким образом не поддерживал.

Стоит отметить, что не стал становиться на колено пилот «Ред Булла» Серхио Перес, который до этого не игнорировал данную церемонию, направленную на борьбу против расовой и иной дискриминации.

Мазепин прибыл к финишу последним, отстав от победителя на два круга, однако занял предпоследнее место по итогам гонки благодаря сходу с трассы японца Юки Цуноды из «Альфа Таури». Отметим, что россиянину еще ни разу не удавалось по итогам гоночного уик-энда обойти своего партнера по команде Мика Шумахера.

Победителем стал Льюис Хэмилтон, второе место у Макса Ферстаппена из «Ред Булл», третье место занял напарник Хэмилтона по команде Валттери Боттас.

Ранее сообщалось, что Мазепин прокомментировал итоги Гран-при Испании.