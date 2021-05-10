Тренер «Ювентуса» не намерен уходить в отставку после поражения от «Милана»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о своей вероятной отставке после поражения от «Милана» в матче 35-го тура чемпионата Италии, передает Football Italia.

Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянс Стэдиум» при пустых трибунах и завершилась крупной победой гостей со счетом 3:0.

«Готов ли я уйти в отставку или задумывался об этом? Нет, я не уйду. Я принял эту должность с большим энтузиазмом, несмотря на определенные трудности. Впереди еще три игры, поэтому я буду продолжать делать свою работу, пока мне дают такую возможность», — заявил Пирло.

В рамках чемпионата Италии «Ювентусу» предстоит провести матчи с «Сассуло» (выезд), «Интером» (дома) и «Болоньей» (выезд).

После этого успеха подопечные Стефано Пиоли набрали 72 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице Серии А. Команда под руководством Андреа Пирло опустилась на пятое место, которое не дает право в следующем сезоне сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о волевой победе над туринском «Ювентусом» в рамках 35-го тура чемпионата Италии.