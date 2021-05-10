Левандовски поделился эмоциями от победы «Баварии» в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился эмоциями от девятого подряд чемпионства мюнхенской команды в Бундеслиге, передает официальный сайт команды.

«Бавария» принимала менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 32-го тура Бундеслиги уже в рамках чемпиона Германии, поскольку ранее «Лейпциг» проиграл дортмундской «Боруссии».

«Для нас было неважно, что произошло в Лейпциге. Самым важным было показать на поле, что мы чемпионы Германии и заработать три очка. Мы показали отличную игру. Я все время показываю свой максимум и стараюсь отдать все ради команды», — заявил Левандовски.

Два из четырех голов «Баварии» в первом тайме забил нападающий Роберт Левандовски. Второй из них стал 200-м голом поляка за «Баварию» в Бундеслиге. Всего мюнхенцы победили со счетом 6:0, а польский нападающий оформил хет-трик. Еще в составе «Баварии» отличились Мюллер, Коман и Зане.

Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» досрочно оформила победу в чемпионате Германии благодаря поражению «РБ Лейпциг» от дортмундской «Боруссии» со счетом 2:3.