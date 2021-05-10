Тренер сборной России по керлингу оценил результат команды на ЧМ

Тренер женской сборной России по керлингу Сергей Беланов прокомментировал результат команды на чемпионате мира, передает ТАСС.

В финальном поединке российские керлингистки проиграли уступили национальной сборной Швейцарии со счетом 2:4. В составе сборной России выступают скип Алена Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

«Эмоции от выхода в финал — радость и удовлетворение. Но эмоции были не очень яркие, я максималист и считал, что у нас большие шансы на это. Олимпийские чемпионки, сборная Швеции, — это очень сильная команда, но мы сейчас сильнее. Если бы мы не вышли в финал, я бы очень огорчился», — заявил специалист.

Россия обыграла Швецию в полуфинале турнира.

Стоит отметить, что чемпионат мира является квалификационным турниром на Олимпийские игры в Пекине. Для того, чтобы завоевать путевку на Олимпиаду, которая состоится в 2022 году, необходимо завершить мировое первенство в шестерке лучших команд. Россия завоевала лицензию и выступит на Играх.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает на турнире под названием Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF).

Ранее сообщалось, что президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев прокомментировал серебряные медали женской сборной России по керлингу на чемпионате мира.