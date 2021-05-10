Хореограф Тутберидзе объяснил удачное раскрытие талантов

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз, который работает вместе с Этери Тутберидзе, на пресс-конференции во время семинара в Мексике рассказал, как команде удается раскрывать новые таланты, передает РИА «Новости».

Говоря о таланте, Глейхенгауз отметил, что одного таланта мало для того, чтобы добиться успеха, необходимо прикладывать работоспособность и правильно построенную работу.

«На самом деле сразу сложно распознать талант. Можно увидеть определенные способности, причем у детей они всегда разные: кто-то хорошо координирован, кто-то физически одарен, кто-то очень быстро усваивает информацию и соображает. В любом случае необходимо время, чтобы всё это увидеть», — заявил специалист.

В группе Тутберидзе занимаются Анна Щербакова и вернувшаяся от Евгения Плющенко Александра Трусова, которые могут прыгать четверные прыжки, а также чемпионка Европы — 2020 Алена Косторная.

Ранее сообщалось, что тренер по общей физической подготовке в академии «Ангелы Плющенко» Ерим Газазян рассказал о работе с российской фигуристкой Александрой Трусовой.