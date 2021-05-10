Директор «Реала» критично высказался о судействе в матче с «Севильей»

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо остался недоволен судейством в матче чемпионата Испании против «Севильи» (2:2), передает Marca.

Встреча завершилась со счетом 2:2. После матча главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, который остался недоволен работой главного арбитра встречи Хуана Мартинеса Мунуэры, подошел к нему, чтобы задать ряд вопросов.

«Это решение сильно повлияло [на результат] и в некоторой степени порождает неопределенность. Были очень схожие моменты, в теории в нашу пользу, но решения были другими. Это нас немного тревожит. Но судья обратился к ВАР и принял решение», — заявил Бутрагеньо.

Во втором тайме арбитр принял решение отменить пенальти, который был назначен в пользу «Реала», после того, как обратился к системе видеопомощи рефери (VAR), а также назначил 11-метровый в ворота мадридцев.

В следующем туре национального первенства подопечные Зинедина Зидана в выездном матче сразятся с «Гранадой».

После этой игры подопечные Зинедина Зидана набрали 75 очка и закрепились на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда продолжает борьбу с «Атлетико» (первое место, 77 баллов) и «Барселоной» (третья строчка, 75 очков) за победу в национальном первенстве. Также за попадание в тройку лидеров бьется «Севилья» — 71 очко.

Ранее сообщалось, что Зидан раскритиковал судейскую работу в матче чемпионата Испании против «Севильи».