Визит главы МОК в Японию может быть перенесен из-за ситуации с коронавирусом

Визит главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в Японию может быть перенесен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает японский телеканал Fuji TV.

Глава МОК намеревался прибыть в Японию с визитом 17мая, однако это мероприятие может быть отложено на июнь.

Это связано с тем, что Япония продлила действия режима ЧС из-за распространения нового коронавируса до 31 мая в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хёго, а также расширении режима на префектуры Фукуока и Айти.

Летние Олимпийские игры — 2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее сообщалось, что 43-летняя тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард отобралась на Олимпийские игры, передает Inside the games. Стоит отметить, что Хаббард станет первым трансгендером в истории Игр. В 35 лет Лорел решилась на смену пола. До операции она была мужчиной по имени Гэвин.