Руководство «Ювентуса» уволит Пирло перед матчем против «Сассуоло»

Руководство туринского «Ювентуса» уволит главного тренера Андреа Пирло перед матчем чемпионата Италии против «Сассуоло». Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, принципиальное решение об отставке итальянского специалиста уже принято, однако существует вероятность, что Пирло не доработает даже до конца текущего сезона — его место на тренерском мостике может занять хорват Игор Тудор, имеющий опыт игры в составе «бьянконери».

Напомним, что после поражения от «Милана» туринская команда опустилась на пятое место, которое не дает право в следующем сезоне сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.



Ранее сообщалось, что главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о травме шведского нападающего Златана Ибрагимовича, полученной в игре против «Ювентуса» .