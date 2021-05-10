Гонщик Мазепин назвал акцию коленопреклонения одноразовой

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин в интервью «Чемпионату» объяснил, почему преклонил колено перед Грна-при «Формулы-1» в Испании.

«Это связано с Днем Победы. Это была одноразовая акция с моей стороны. Я посчитал очень важным выразить в таком виде уважение к тем людям, которые погибли в Великой Отечественной войне, их почти 30 миллионов. Мои бабушки и дедушки тоже участвовали в этой войне, были в концлагерях...

Это важный день для моей семьи, и я посчитал нужным сделать такой жест в этот важный день», — сказал россиянин.

Мазепин прибыл к финишу последним, отстав от победителя на два круга, однако занял предпоследнее место по итогам гонки благодаря сходу с трассы японца Юки Цуноды из «Альфа Таури».

Победителем стал Льюис Хэмилтон, второе место у Макса Ферстаппена из «Ред Булл», третье место занял напарник Хэмилтона по команде Валттери Боттас.

Ранее сообщалось, что Мазепин прокомментировал итоги Гран-при Испании.