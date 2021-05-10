«Краснодар» снял фильм об участии в Лиге чемпионов

Футбольный клуб «Краснодар» снял фильм о своем первом участии в матчах группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба «быков».

«Эмоции от Лиги чемпионов, собранные в одном фильме. Путь к мечте никогда не бывает простым. Пришло время узнать, каким он бывает на самом деле.

Уже очень скоро на экраны выходит фильм «Краснодар». От игры к игре», а его трейлером вы можете насладиться прямо сейчас», — говорится в анонсе.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Виктора Гончаренко занимают 11-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 38 очков.

Свой последний матч в текущем сезоне «быки» проведут на выезде против «Ростова».

Ранее сообщалось, что вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев повторил рекорд бывшего защитника Сергея Игнашевича по числу выигранных матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ).