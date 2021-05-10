Хабиб показал фото из Мекки с братьями

Бывший обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram опубликовал фото из Мекки.

«В Мекке с братьями», — подписал пост дагестанец.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом. Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру осенью 2020 года после поединка с американским бойцом Джастином Гэтжи на турнире UFC, который состоялся в Абу-Даби. Россиянин одолел противника удушающим приемом, тем самым успешно проведя третью защиту титула чемпиона промоушена в легком весе.

После этого глава организации Дана Уайт предпринял несколько попыток уговорить бойца вернуться в октагон, однако они оказались бессмысленны.

Ранее сообщалось, что тренер бывшего бойца UFC Диего Санчеса Джошуа Фабиа высказался о президенте организации Дане Уайте с требованием очистить организацию от грязи.