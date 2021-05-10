Керлинистка сборной России заявила об амбициях взять золото ЧМ в 2022 году

Член женской сборной России по керлингу Алина Ковалева прокомментировала итоги финальной игры чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной федерации керлинга.

«Основная причина нашего поражения — большое число ошибок. Их было больше, чем в полуфинале, отсюда и такой результат.

Да, мыс счастливы, мы много работали, чтобы добиться этого, но в следующем году мы намерены побороться за золото», — сказала Ковалева.

Напомним, что в финальном поединке российские керлингистки проиграли уступили национальной сборной Швейцарии со счетом 2:4.

Стоит отметить, что чемпионат мира является квалификационным турниром на Олимпийские игры в Пекине. Для того, чтобы завоевать путевку на Олимпиаду, которая состоится в 2022 году, необходимо завершить мировое первенство в шестерке лучших команд. Россия завоевала лицензию и выступит на Играх.

Ранее сообщалось, что президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев прокомментировал серебряные медали женской сборной России по керлингу на чемпионате мира.