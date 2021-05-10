Полузащитник Александр Гацкан объявил об уходе из «Крыльев Советов» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает «КП в Самаре».

«Я говорил перед сезоном, что пришел, чтобы вернуть команду в элиту отечественного футбола. Я это сделал и с легкой душой могу уйти, но Самара навсегда останется в моем сердце.

Ушел красиво, вывел команду в Премьер-лигу», — заявил Гацкан.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) хавбек провел 27 матчей и забил один мяч.



Волжане по итогам сезона заняли первое место и досрочно оформили путевку в высший дивизион чемпионата России.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о своих ожиданиях от матча заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».