Расширенная заявка сборной России на Евро-2020 будет объявлена 11 мая

Расширенная заявка сборной России на предстоящий чемпионат Европы 2020 года будет объявлена 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в Twitter.

«Итоговая заявка на турнир станет известна после учебно-тренировочного сбора, который пройдет в Австрии с 22 по 31 мая», — говорится в заявлении.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться в 2020 году, однако был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир состоится с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

Россия примет шесть встреч на групповом уровне — Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня), а также один из четвертьфиналов.

Ранее сообщалось, что министр спорта Московской области Роман Терюшков опроверг финансовую стимуляцию игроков «Химок» от «Локомотива» в преддверии матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака».