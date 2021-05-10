Михаил Галактионов с большой долей вероятности останется во главе молодежной сборной России. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, окончательная ясность в этом вопросе наступит в ближайшие один-два дня.

При этом отмечается, что работа 36-летнего специалиста на молодежном чемпионате Европы воспринята руководством Российского футбольного союза (РФС) негативно из-за вылета на групповом этапе, и в организации уже был составлен список возможных сменщиков Галактионова. В частности, на его место рассматривались Александр Кержаков и Сергей Игнашевич.

3 июня новый созыв молодежной сборной проведет товарищеский матч против национальной сборной Болгарии.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перед новым сезоном проведет ребрендинг Лиги чемпионов.