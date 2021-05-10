Загитова опубликовала кадры фотосессии с собаками

Действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова в своем Instagram опубликовала кадры фотосессии с собаками.

Спортсменка, запечатлевшись в коричневом плаще вместе со своими домашними животными — кита-ину Масару и мальтипу Шанти, пожелала своим подписчикам доброго утра.



13 декабря 2019 года Загитова рассказала о том, что временно приостанавливает спортивную карьеру. В 2020 году она дебютировала в качестве ведущей шоу «Ледниковый период». Ей ассистировал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Стоит отметить, что россиянка являлась первой фигуристкой в мире, которая исполняла все прыжковые элементы, включая каскады, во второй половине программы.

Ранее тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз, который работает вместе с Этери Тутберидзе, на пресс-конференции во время семинара в Мексике рассказал, как команде удается раскрывать новые таланты.