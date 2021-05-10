Карацев сыграет против Медведева во втором круге «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Аслан Карацев прошел во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Риме.

27-летний спортсмен в матче 1/32 финала оказался сильнее 46-й ракетки мира серба Миомира Кецмановича.

Встреча продлилась 1 час 44 минуты и завершилась победой россиянина в двух сетах — 7:6, 6:4.

Карацев по ходу матча сделал пять подач навылет, совершил три двойные ошибки и выиграл 51% с первой подачи.

За выход в 1/8 финала 27-я ракетка мира поспорит с Даниилом Медведевым, выигравшим итоговый турнир АТР в 2020 году.



Напомним, что до этого Карацев пробился в финал турнира в Белграде, где впоследствии проиграл итальянцу Маттео Берреттини, при этом в полуфинале россиянин сумел остановить первую ракетку мира Новака Джоковича. После поражения в финале Карацев снялся с турнира в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев поднялся с третьего на второе место в рейтинге АТР.