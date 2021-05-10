Путин провел встречу с главой ИИХФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с главой Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазелем.

Стоит отметить, что встреча состоялась в Сочи, где проходит Фестиваль Ночной хоккейной лиги.

Путин и Фазель обсудили молодежный чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Омске и Новосибирске, а также чемпионат мира в Санкт-Петербурге. Соревнования пройдут в 2023 году. Также они поговорили о победе омского «Авангарда» в Кубке Гагарина.

Напомним, в 2021 году мировой чемпионат пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Изначально турнир должны были провести два города — Рига и Минск, однако из Белоруссии перенесли матчи из-за политической ситуации в стране, которая возникла из-за президентских выборов, которые прошли в августе 2020 года.

Россияне на групповом этапе сыграют со Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Великобританией и Белоруссией.

Ранее юниорская сборная России по хоккею вернулась в Москву из США, где команда приняла участие в чемпионате мира. Команда Альберта Лещева заняла в турнире второе место, в финальном матче проиграв сборной Канады со счетом 3:5. В аэропорту команду встречали с цветами.