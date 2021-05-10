Экс-игрок «Спартака» Деменко: для красно-белых все решится в игре с «Химками»

Известный в прошлом футболист, экс-игрок московского «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Химками». По мнению Деменко, «Спартак» постарается уже в этом матче решить приоритетную на данный момент задачу — выход в Лигу чемпионов.

«У московского «Спартака» появился шанс после осечки «Локомотива», и он этим шансом воспользовался. Хоть матч в Туле и был тяжелым, но «Спартак» выиграл и теперь максимально будет готовиться к игре с «Химками». Выход в Лигу чемпионов — приоритетная задача для команды. Не секрет, что в футболе бывают моменты, когда команде могут что-то предложить для определенного результата. Но для «Спартака» этот матч будет в любом случае тяжелым, именно в нем все будет решаться. В последнем туре красно-белые играют с «Ахматом» — конечно, и он может навязать борьбу, но главным, мне кажется, будет именно матч с «Химками», — сказал Деменко «Газете.Ru».

Он также высказался о том, насколько может быть мотивирован арендованный «Химками» у «Спартака» нападающий Резиуан Мирзов, особенно после появления информации, что красно-белые не хотят продолжать с ним сотрудничество. Максим Деменко считает, что это сыграет роль, хотя матч со «Спартаком» сам по себе является отличной мотивацией.

«У Мирзова, однозначно, будет мотивация — тем более, «Спартак» не хочет подписывать с ним новый контракт. Но вообще, игра со «Спартаком» особенная для любой команды, он всегда является раздражителем вне зависимости от того, в каком он состоянии и какой футбол показывает. Я был в команде и видел это изнутри; видел и тогда, когда играл против «Спартака». Да, раньше он постоянно был чемпионом, но и сейчас он держится наверху», — констатировал специалист.

«Спартак» сыграет с «Химками» в понедельник, 10 мая. Игра состоится в Москве и начнется в 19.00. Соперников рассудит петербуржец Владислав Безбородов.

Ранее сообщалось, что ветеран «Спартака» Валерий Гладилин не сомневается в победе красно-белых над химчанами.