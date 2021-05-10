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Спортивные новости

Эксклюзив

«Руй Витория – загадка»: бывший игрок «Спартака» назвал лучшего тренера для команды

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско покинет пост по окончании сезона, основным кандидатом ему на смену СМИ называют португальца Руя Виторию. Бывший полузащитник красно-белых Максим Деменко заявил «Газете.Ru», что сомневается в целесообразности такого назначения, а также назвал имена специалистов, которые, на его взгляд, лучше всего бы подошли сейчас «Спартаку».

«Для меня Руй Витория — абсолютная загадка. Не знаю, как руководители высматривают специалистов и по каким критериям выстраивают отношения. Да, говорят, он выигрывал трофеи в Португалии, но ничего выдающегося не добился. Возможно, сыграло роль, что он брал трофеи с каждым клубом, но лично мне кажется странным, что иностранному тренеру готовы платить порядка четырех миллионов евро.

Немного тяжело рассуждать, можно лишь высказать свое мнение. Но я бы предложил остановиться все же на российском специалисте — тот же Курбан Бердыев, тот же Валерий Карпин… Они проявляли себя в чемпионате России, это очень важный фактор. Все-таки с иностранцем должен работать еще и переводчик, зарубежные тренеры приносят новые системы… Сколько «Спартак» уже ошибался! Хотя тут тоже все неоднозначно: вот Валера Карпин хорошие результаты показывал, но первым ни разу не был. А пришел Дима Аленичев, создал команду, а Массимо Каррера продолжил и стал чемпионом. Но я все-таки сторонник российских специалистов, которые знают наш менталитет», — заключил Деменко.

Тедеско возглавил «Спартак» осенью 2019 года. В его первый сезон команда финишировала на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ и дошла до полуфинала Кубка России. В настоящее время «Спартак» под руководством Тедеско борется за второе место, дающее путевку в Лигу чемпионов. В понедельник, 10 мая, красно-белые проведут матч 29-го тура с «Химками» — в случае победы столичная команда закрепится на второй строчке.

Ранее сообщалось, что Максим Деменко назвал комплекс причин нестабильной игры «Спартака».

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