Экс-голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин назвал вратарей, которых нужно вызвать на Евро-2020, передает «Чемпионат.com».

Нигматуллин отметил, что основным в предыдущих матчах был Антон Шунин, поэтому он точно должен быть в списке вратарей.

«Гильерме отлично провел вторую половину сезона в «Локомотиве» и тоже заслуживает вызова. Дюпин, который прекрасно выступает за «Рубин», тоже должен быть в этом списке», — добавил он.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться в 2020 году, однако был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Турнир состоится с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

Россия примет шесть встреч на групповом уровне — Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня), а также один из четвертьфиналов.

Ранее сообщалось о том, что расширенная заявка сборной России на предстоящий чемпионат Европы 2020 года будет объявлена 11 мая.