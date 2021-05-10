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Спортивные новости

Боец Минеев назвал Исмаилова трусом

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Боец смешанных единоборств (MMA) Владимир Минеев высказался о Магомеде Исмаилове.

«Он ищет поддержку в своих земляках, соглашается с мнением большинства. Свое мнение он не может выразить открыто. Он знает, что я дрался с ним одной рукой. Он трус в том, чтобы сказать это себе и другим», — сказал Минеев на YouTube-канале Fight Show.

Напомним, Минеев встретится с Исмаиловым в октагоне 1 октября. Первый их бой завершился вничью.

В конце 2020 года болельщики Исмаилова напали на Минеева в октагоне из-за того, что Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев ударил оппонента микрофоном. После этого инцидента на своем YouTube-канале Минеев выложил ролик, на котором микрофон заменен мужским половым органом. Магомед предложил Владимиру поговорить наедине, но тот ответил отказом.

Ранее Исмаилов рассказал об опасениях Минеева подвергнуться сексуальному насилию.

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