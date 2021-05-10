Президент Российской Федерации Владимир Путин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги, который проходит в Сочи.
Стоит отметить, что глава государства традиционно выходит на лед под 11-м номером.
Путин выступает в составе «Легенд хоккея».
Напомним, изначально президент не планировал принимать участие в матче.
Ночная хоккейная лига — российская любительская спортивная организация, созданная 15 декабря 2011 года по инициативе Председателя Правительства Российской Федерации Владимира Путина, а также игроков отечественного хоккея. До 20 июля 2012 года носила название Российская любительская хоккейная лига (РЛХЛ).
Путин неоднократно принимал участие в матчах Ночной хоккейной лиги.
Ранее сообщалось о том, что юниорская сборная России по хоккею вернулась в Москву из США, где команда приняла участие в чемпионате мира. Команда Альберта Лещева заняла в турнире второе место, в финальном матче проиграв сборной Канады со счетом 3:5. В аэропорту команду встречали с цветами.