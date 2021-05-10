Футболист «Спартака» Промес начнет матч с «Химками» на скамейке запасных

Стал известен состав московского «Спартака» на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных «Химок».

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Кутепов, Понсе, Соболев, Ларссон, Айртон, Крал, Зобнин, Мозес.

Стоит отметить, что футболист красно-белых Квинси Промес начнет матч на скамейке запасных.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает третье место, набрав 53 очка. «Химки» расположились на восьмой строчке, имея в активе 44 балла.

В матче первого круга подопечные Доменико Тедеско одержали победу со счетом 3:2. В составе красно-белых отличились Александр Кокорин, Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон. За химчан мячи забили Резиуан Мирзов и Брайан Идову.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионом России стал петербургский «Зенит», обыграв в 28-м туре московский «Локомотив» со счетом 6:1.

Ранее директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника Зелимхана Бакаева по окончании сезона в другой клуб.