Президент Российской Федерации Владимир Путин забросил четыре шайбы в первом периоде гала-матча Ночной хоккейной лиги.

Глава государства играет за команду «Легенды хоккея» под 11-м номером. Напомним, изначально президент не планировал принимать участие в матче.

Перед поединком Путин поздравил хоккеистов с 10-летием Ночной хоккейной лиги.

«Дорогие друзья, уважаемые спортсмены, болельщики, я всех вас поздравляю с замечательным юбилеем — 10-летием Ночной хоккейной лиги», — сказал Путин.

Ночная хоккейная лига — российская любительская спортивная организация, созданная 15 декабря 2011 года по инициативе Председателя Правительства Российской Федерации Владимира Путина, а также игроков отечественного хоккея. До 20 июля 2012 года носила название Российская любительская хоккейная лига (РЛХЛ).

Путин неоднократно принимал участие в матчах Ночной хоккейной лиги.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги, который проходит в Сочи.