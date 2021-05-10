Футболист «Спартака» высказался о возможном трансфере в «Вест Хэм»

Футболист московского «Спартака» Алекс Крал высказался о возможном трансфере в английский «Вест Хэм», передает Sport.cz.

«Моя цель — завершить сезон со «Спартаком», поехать на Евро и добиться там успеха со сборной Чехии. Только после этого что-то может произойти. Для таких вещей у меня есть агент», — сказал Крал.

Крал выступает за «Спартак» с 2019 года. За красно-белых он провел 51 игру, но не отметился результативными ударами.

Напомним, чемпионом России сезона-2020/21 в третий раз подряд стал петербургский «Зенит», обыграв в матче 28-го тура столичный «Локомотив» со счетом 6:1.

Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 53 очка.

Ранее футболист московского «Спартака» Алекс Крал рассказал о том, почему красно-белые уступили петербургскому «Зениту» в борьбе за чемпионство.