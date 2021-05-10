Футболист «Химок» ответил на расистские оскорбления фанатов «Спартака»

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Италия / Серия А
ДженоаСассуоло
1:2
закончен
ВеронаТорино
1:1
закончен
БеневентоКальяри
1:3
закончен
ПармаАталанта
2:5
закончен
РомаКротоне
5:0
закончен
ЮвентусМилан
0:3
закончен
Англия / Премьер-лига
ВулверхэмптонБрайтон энд Хоув Альбион
2:1
закончен
Астон ВиллаМанчестер Юнайтед
1:3
закончен
Вест Хэм ЮнайтедЭвертон
0:1
закончен
АрсеналВест Бромвич Альбион
3:1
закончен
Испания / Примера
ХетафеЭйбар
0:1
закончен
ВаленсияВальядолид
3:0
закончен
ВильярреалСельта
2:4
закончен
Реал МадридСевилья
2:2
закончен
Украина / Премьер-лига
МинайВорскла
1:2
закончен
КолосДинамо К
0:3
закончен
ЗаряАлександрия
2:1
закончен
МариупольДесна
4:1
закончен
Шахтёр ДИнгулец
1:0
закончен
Днепр-1Рух В
1:1
закончен
ЛьвовОлимпик Д
1:1
закончен
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенМарсель
1:0
закончен
СтрасбургМонпелье
2:3
закончен
НиццаБрест
3:2
закончен
МетцНим
0:3
закончен
АнжеДижон
3:0
закончен
РеймсМонако
0:1
закончен
РеннПСЖ
1:1
закончен
Германия / Бундеслига
КёльнФрайбург
1:4
закончен
Айнтрахт ФМайнц
1:1
закончен
ГертаАрминия
0:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Чикаго БлэкхоуксДаллас Старз
4:2
закончен
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
6:1
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Бостон СелтиксМайами Хит
124:130
закончен
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
100:106
закончен
Шарлотт ХорнетсНью-Орлеан Пеликанс
110:112
закончен
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
97:124
закончен
Орландо МэджикМиннесота Тимбервулвз
96:128
закончен
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
96:108
закончен
Лос-Анджелес ЛейкерсФиникс Санз
123:110
закончен
Сакраменто КингзОклахома-Сити Тандер
126:98
закончен
Автоспорт / Формула-1
Гран-при Испании
закончен
Россия / Премьер-Лига
УралРостов
1:0
закончен
Спартак МХимки
2:1
закончен
Испания / Примера
БетисГранада
1:0
2 тайм
Англия / Премьер-лига
ФулхэмБёрнли
0:2
2 тайм
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
02:00
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
02:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
02:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
03:00
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
03:00
Чикаго БлэкхоуксДаллас Старз
03:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
05:00
Вегас Голден НайтсКолорадо Эвеланш
05:00
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксВашингтон Уизардс
02:30
Кливленд КавальерсИндиана Пэйсерс
02:30
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
03:00
Сан-Антонио СпёрсМилуоки Бакс
03:30
Голден Стэйт УорриорзЮта Джаз
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсХьюстон Рокетс
05:00
Англия / Премьер-лига
Манчестер ЮнайтедЛестер Сити
20:00
СаутгемптонКристал Пэлас
22:15
Испания / Примера
ОсасунаКадис
20:00
ЭльчеАлавес
21:00
ЛевантеБарселона
23:00
Италия / Серия А
НаполиУдинезе
21:45
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
02:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
03:00
Единая лига ВТБ
Локомотив-Кубань Химки
17:00
ЦСКА Нижний Новгород
19:30
Зенит Парма
20:00
НБА / регулярный чемпионат
Шарлотт ХорнетсДенвер Наггетс
02:00
Детройт ПистонсМиннесота Тимбервулвз
02:00
Бостон СелтиксМайами Хит
02:30
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Клипперс
02:30
Индиана ПэйсерсФиладельфия Сиксерс
03:00
Мемфис ГриззлизДаллас Маверикс
03:00
Чикаго БуллзБруклин Нетс
03:00
Милуоки БаксОрландо Мэджик
04:00
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
05:00
Сакраменто КингзОклахома-Сити Тандер
05:00
Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Йорк Никс
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Футболист «Химок» ответил на расистские оскорбления фанатов «Спартака»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Футболист «Химок» Брайан Идову ответил на расистские оскорбления фанатов «Спартака».

«У некоторых чувство юмора проснулось великолепное. Ваша команда выиграла. Так радуйтесь. А то шутки за двести про обезьяну и банан уже как-то устарели. Давайте что-то новенькое хоть», — написал Идову в Instagram.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака»

В составе химчан счет на 27 минуте забил Максим Глушенков. За «Спартак» отличился Александр Соболев. Он реализовал пенальти через восемь минут после перерыва. А за минуту до конца основного времени Джордан Ларссон принес красно-белым победу.

На 37-й минуте Глушенков был удален с поля, получив красную карточку.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 56 очков. В заключительном туре красно-белые сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«Химки» занимают восьмое место, имея в активе 45 очков. В последнем матче химчане сыграют с «Сочи». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили резко отреагировал на удаление футболиста «Химок» Максима Глушенкова в игре с красно-белыми.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.