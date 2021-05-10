«Спартак» опубликовал заявление в связи с избиением Антона Фетисова

Московский «Спартак» опубликовал заявление в связи с избиением директора департамента по связям с общественностью Антона Фетисова.

«Детали нападения сейчас выясняются. Возбуждено уголовное дело. Сейчас Антон в сознании. Желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе», — говорится в Twitter красно-белых.

Отмечается, что инцидент произошел 9 мая.

Напомним, 10 мая «Спартак» победил «Химки» со счетом 2:1.

В составе химчан счет на 27 минуте забил Максим Глушенков. За «Спартак» отличился Александр Соболев. Он реализовал пенальти через восемь минут после перерыва. А за минуту до конца основного времени Джордан Ларссон принес красно-белым победу.

На 37-й минуте Глушенков был удален с поля, получив красную карточку.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 56 очков. В заключительном туре красно-белые сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее Василий Уткин высказался об избиении Антона Фетисова.